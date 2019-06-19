FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN (1)

Yılmaz BEZGİN / İstanbul
Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
Yılmaz BEZGİN / İstanbul Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Görüntü Dökümü: ---------------- -Yangından...
19 Haziran 2019 Çarşamba 17:27
Yılmaz BEZGİN / İstanbul
Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce boşaltılan ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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