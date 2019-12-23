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FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1)
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş...
GÜNDEM 23.12.2019, 14:18
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()
Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekipleri
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