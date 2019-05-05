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FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ZEMİNİNDE ÇÖKME: 5 KİŞİ YARALANDI (ek görüntüyle geniş haber)

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL/ Fatih'te 3 katlı binanın giriş katında 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini çöktü. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken bina çökme tehlikesine karşı boşaltılarak mühürlendi. Olay,...

FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ZEMİNİNDE ÇÖKME: 5 KİŞİ YARALANDI (ek görüntüyle geniş haber)

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL/

Fatih'te 3 katlı binanın giriş katında 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini çöktü. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken bina çökme tehlikesine karşı boşaltılarak mühürlendi.

Olay, Fatih Yedikule Mahallesi Bestekar Musa Süreyya Bey Sokak'ta 00:30 sıralarında 3 katlı binanın  giriş katında meydana geldi. İçinde 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü.  Çökme esnasında salonda yemek yiyen 1'i çocuk 5 kişi zeminin çökmesiyle birlikte binanın kömürlük olarak kullanılan kısmına düştü.  Binadan gelen büyük bir gürültü üzerine  evlerinden dışarıya çıkan komşularının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNA  MÜHÜRLENDİ

Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan 1'i çocuk 5 kişiyi düştükleri yerden çıkarttı. Ambulanslara bindirilen yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. 3 katlı binanın diğer iki katı da çökme riskine karşı boşaltılırken  belediye ekipleri binayı mühürledi.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"

Olayı duyarak yardıma koşan Edip Baran, "Biz yatıyorduk. Biranda bir ses geldi. Çıktık baktık. Binanın tablası çocuklarla birlikte olduğu gibi 5 kişi yaşıyorlardı. Olduğu gibi çöktüler aşağıya. Mahalleli yardımıyla çıkarttık. Ambulansla hastaneye gönderdik. Çöken binada 5 kişi yaşıyordu. Aldığımız bilgiye göre durumları iyi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Çöken binanın zemin katından detaylar

-Edip Baran isimli vatandaşla röportaj

-Vatandaşlardan ve polisten detaylar

-Binanın mühürlenmesi

-Genel ve detaylar

 

 

 

 

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