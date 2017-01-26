FATİH SULTAN MEHMET HASTANESİ ACİL SERVİSİ KARANTİNAYA ALINDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Ataşehir'de kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alınan 4 kişi nedeniyle karantinaya alnıdı. Acil Servis boşaltılırken hastane görevlileri acile gelen hastaları çevre hastanelere yönlendiriyor. Ataşehir'de bir kuru temizleme dükkânında makinenin içerisindeki kazanda bulunan kimyasal madde saat 22.00 sırlalarında taştı. Akan kimyasal madde nedeniyle dükkân sahibi Orhan Kılıçdere ve kızı Nisanur Kılıçdere zehirlendi. baba kız ve onları kurtaran 2 kişi

ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürdü.



Zehirlenen 4 kişinin ilk tedavisi hastanenin dışında bulunan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Tehdit) ünitesinde yapıldı . Ardından 4 kişi hastanenenin acil servisine alındı. Tedbri amacıyla Acil Servis boşaltılıp karantinaya alınırken hastane görevlileri acile gelen hastaları çevre hastanelere yönlendiriyor.

Görüntü dökümü:

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-Hastane önünde maskeli görevliler

-Hastaneye gelen vatandaşların geri çevrilmesi

-Vatandaşlar röp.

-Genel ve detaylar