FATİH GÜRSUL TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.







Ümit TÜRK, İstanbul



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Fatih Gürsul Emniyetteki işlermlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gürsul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı. Gürsul'un KHK ile açığa alınmasının ardından aktif olarak CHP'ye danışmanlık yapmadığı belirtilmişti.