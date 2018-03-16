FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNDEN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN ARACININ DURDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

* İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz,

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun hiç bir maddesinde İl Milli Eğitim Müdürleri için istisna ve muafiyet olduğunu göremedik. Böyle bir şey yazmıyor. İl Milli Eğitim Müdürü olunca ceza yazılmaz diye bir hüküm yok. Bu konu yargıya taşındığı için yargı karar verecek ama biz görüşlerimizi söylemek durumundayız."

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve görevli polis memurunun görevden uzaklaştırılması ile sonuçlanan "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nün çakar tertibatlı aracının durdurulması" olayı ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, "Trafikte adalet" ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin çakar tertibatlı makam aracının trafikte bekletilmesi sonucu gelişen olaylar oldu.

"BİZ KURALLARI SAVUNUYORUZ"

Toplantıda konuşan Başkan Sami Güleçyüz, "Son zamanlarda çakarlı araç kullanan bir arabanın, polis ekiplerince durdurulup, kontrol edilmesi halinde kendisine ceza yazılmasına itiraz edilmişti. Görevli polis memuru açığa alındı. Arkasından görevli polis memurunun müdürleri, polis memurunun suçlu olduğunu söylediler. Gereksiz yere beklettiğini söylediler. Konu yargıya intikal etti. Biz dernek olarak onu veya bunu savunmak durumda değiliz. Buna yargı karar verecek. Ancak biz burada kuralları savunuyoruz" dedi.

"TRAFİKTE ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN HERKESE EŞİT DAVRANILMASI LAZIM"

Güleçyüz, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10'uncu maddesinde, 'Herkes kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz" Buna rağmen, Türkiye istisnalar ve muafiyetler cenneti bir ülke. İlla kıyısından, köşesinden birilerine bazı muafiyetler sağlanıyor. Bunlardan bir tanesi milletvekilleri. Son zamanlarda 'milletvekillerine ceza yazılamaz! Yazılsa bile işleme konulmaz' gibi durumlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla milletvekiline yazılan ceza havada kalmış oluyor. Azrail kimseye ayrıcalık tanımaz. Trafikte adaletin sağlanması için herkese eşit davranılması lazım. Bu son olayda olduğu gibi araştırdığımızda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun hiç bir maddesinde 'İl Milli Eğitim Müdürleri için istisna ve muafiyet olduğunu göremedik. Böyle bir şey yazmıyor. İl Milli Eğitim Müdürü olunca ceza yazılmaz diye bir hüküm yok. Bu konu yargıya taşındığı için yargı karar verecek ama biz görüşlerimizi söylemek durumundayız. Trafikte adalet sağlanırsa hem sürücülerin kurallara uymasının yolu açılır hem de görevlilerin moral ve motivasyonu yükselir. Bu da verimli ve adil bir trafik denetimine olanak sağlar. Fahri trafik müfettişleri olarak iddia ediyoruz ki bu işin çözümü caydırıcı cezalar, etkin denetim ve trafikte adalet ile sağlanır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCISI TAPAN: KONUNUN EN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Güleçyüz'den sonra konuşan Dernek Başkan Yardımcısı Eran Tapan ise konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Polisimiz çok zor şartlar altında görevini yapmaya çalışıyor. Kendi makamına, gücüne dayanarak, 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' şeklinde polisimize yapılan çıkışlar ve olası mağduriyetler hakkında adalet herkes içindir. Bu konunun en yakın en yakın takipçisi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Başkan Güleçyüz'ün konuşması

-Başkan yardımcısı Tapan'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar



