Fahrettin Altun'dan ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması için çağrı yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz" açıklamasına tepki gösterdi. Altun, "ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması için çağrı yapmaya devam edeceğiz. Washington, parmağını diğer ülkelere işaret etmek yerine, uzun süredir var olan aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi problemleri düzeltmeye odaklanmalı" dedi.

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, ()-