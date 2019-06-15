FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ÜMRANİYE'DEKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL

Ümraniye, Alemdağ Caddesi'nde otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaldırımda yürüyenlerin son anda kaçıp, kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alemdağ Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında bir halk otobüsü, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor. Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.



Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı



