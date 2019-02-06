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EZİNE'DE KAYIP BARIŞ'I ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE

EZİNE'DE KAYIP BARIŞ'I ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi akşamı, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışla yükselen sulara kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten halen...

EZİNE'DE KAYIP BARIŞ'I ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE

EZİNE'DE KAYIP BARIŞ'I ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi akşamı, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışla yükselen sulara kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) bulmak için çalışmalar sürüyor. 5'inci güne giren çalışmalarda 73 kişi görev yapıyor.Ezine'de 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Otomobildeki 4 genci bulmak için ilk günden itibaren ekipler harekete geçti. Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) cansız bedenleri bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Otomobille sürüklendiği sularda kaybolan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalar bugün saat 10.00'da yaklaşık 73 kişilik ekiple yeniden başlandı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri botlarla dere yatağında arama çalışmalarını sürdürüyor. Aralıklarla drone kaldırılarak derenin üzerinde tarama yapılıyor. AFAD ekipleri de dere çevresindeki çalışmalarla Barış'ı arama çalışmalarına destek veriyor.

LİSELİ İKİ GENÇ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Otomobilde önceki akşam cansız bedeni bulunan Batuhan Kızıl dün Ezine'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın ise bugün Ezine merkezindeki Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında son yolculuklarına uğurlanacakları belirtildi.


 

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Detaylar


 

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()- 

 

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