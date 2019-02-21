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EZHEL İKİNCİ DAVADAN DA BERAAT ETTİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()  Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti.. İstanbul...

EZHEL İKİNCİ DAVADAN DA BERAAT ETTİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () 
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti..
İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Sercan İpekçioğlu katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.
İpekçioğlu'nun Avukatı Fuat Ekin, müvekkilinin şarkı sözleri nedeni ile yargılandığını hatırlatarak, "Yargılama konusu şarkılar sanat eseri bir bütün olarak değerlendirildiğinde uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek gibi özel bir kastın olmadığı açıktır. Bu sonuçta bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir. Mahkemenizin müvekkilimin beraatına karar vereceği inancındayız" dedi.
Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Sercan İpekçioğlu'nun beraatına  karar verdi.

DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇLAMAYLA YARGILANMIŞ VE BERAAT ETMİŞTİ
İpekçioğlu, daha önce de aynı suçlamayla İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, bir süre tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldığı ilk duruşmada beraatine karar verilerek tahliye edilmişti.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel olarak tanınan Sercan İpekçioğlu'nun, "Şehrimin tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği savunuluyordu. İddianamede İpekçioğlu'nun, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

Görüntü dökümü:
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