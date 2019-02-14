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EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYMASI (1) 

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()  Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri...

EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYMASI (1) 

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,() 
Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Toprak kaymasının yaşandığı yer
-Apartmanın görüntüsü
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

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