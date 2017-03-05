EYÜP'TE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüp'te gece saatlerinde Haliç'e tekneyle açılan vatandaşlar, suda erkek cesedi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi sudan çıkardı.



Olay, Eyüp'te gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç'te gece saat 00:30 sıralarında tekneyle dolaşan vatandaşlar denizde erkek cesedi olduğunu görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi sudaki erkek cesedini Eyüp İskelesi'ne çıkardı. Bu sırada iskelede hazır bekleyen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri denizden çıkarılan kişinin üzerinde olay yeri çalışması yaparken, ölen kişinin 24 yaşındaki Fevzi Ilgaz olduğunu belirledi. Ayrıca polis ekipleri, çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi aldığı görüldü.

BİZ VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK



Gece saatlerinde arkadaşlarını teknesine binmek için sahilde bekleyen İrfan Yılmaz, "Ben teknede değildim. Tekne dışardan geldi oraya yanaştı ve biz binecektik. Tekneye binmeden cesedi gördük. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, halen de buradayız. Eyüp'ten kendi teknemizle buraya geldik. İnsanlık bu kadar ucuz olmamalı. Burada tüm vatandaşlara sesleniyorum, lütfen insanlarımıza sahip çıkalım ve yardımcı olalım. İnsanlık bu kadar ucuz değildir" dedi.



Ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:



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- Denizden çıkarılan ceset



- Deniz polisinden görüntü



- Polisin olay yeri çalışması



- Sağlık görevlilerinin müdahalesi



- Vatandaş ile röp



- Genel ve detaylar