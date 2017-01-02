Eyüp'te bir markete yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Ersan SAN / İSTANBUL

Eyüp'te bulunan bir marketler zinciri şubesine yapılan bomba ihbarı polisi harekete geçirirken yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Eyüp Silahtarağa Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinin şubesine 19.00 sıralarında bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken bomba imha uzmanları market içerisinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis çalışmalarını tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.