EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Güngören'de zihinsel engelli adam, ailesiyle kaldığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay Güngören'de saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katında oturan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Aytekin Tekeş (41), henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Tekeş'in anne ve babası durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Aytekin Tekeş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun yerde cansız bedenini gören acılı babanın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Aile üyelerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Tekeş'in cansız bedeni polisin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin çalışması

-Cenazenin araca alınması

-Komşularından ve babasından görüntü

-Genel ve detaylar



