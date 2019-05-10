Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gündür kayıp olan 1, 5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ekipler, dedektör köpekler ve drone desteğiyle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan Alancık Mahallesi'nde salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dede Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi. Ardından Vezirköprü Kaymakamlığı’nın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, jandarma komando, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Helikopter ve drone desteği ile 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeği ile arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları bu gün de saat 08:00 itibariyle devam etti. Ayrıca bölgede bulunan Altınkaya Baraj Gölü su yüzeyinde de teknelerle ekipler tarafından arama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca yaklaşık 100 vatandaş, Samsun kent merkezindeng elen sivil toplum kuruluşlarından ve izci kulüplerinden gönüllülerin de arama çalışmasına katıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile detay

-Evinden detay

-Ekiplerden detay

-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), ()

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