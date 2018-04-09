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EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

  Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL   Küçükçekmece'de bir kişi, eşi tarafından evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.  Olay...

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

 

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL  
Küçükçekmece'de bir kişi, eşi tarafından evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 
Olay 10.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, İdris Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Paşa Bay'ın eşi eve girdiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Büyük korku yaşayan kadın durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya gelen sağlık ekipleri daire içinde yerde hareketsiz yatan Bay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri dairede ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Cenazenin çıkarılışı sırasında yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Paşa Bay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Binadan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Cesedin çıkarılışı 
-Yakınlarının ağlaması
-Diğer detaylar

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