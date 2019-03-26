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EVİNDE DÜŞEN YAŞLI KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL, ()  Fatih'te yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, oturduğu evde dengesini kaybederek düştü. Kadının yardım seslerini duyan komşuları itfaiye ekiperine haber verdi. Pencereden giren ekipler yaşlı...

EVİNDE DÜŞEN YAŞLI KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL, () 
Fatih'te yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, oturduğu evde dengesini kaybederek düştü. Kadının yardım seslerini duyan komşuları itfaiye ekiperine haber verdi. Pencereden giren ekipler yaşlı kadını kurtardı.
Olay saat 09.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, evde dengesini kaybedince düştü. Kadının yardım seslerini duyan komşuları, kapının kilitli olduğunu görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereyi levye yardımıyla açarak merdivenle yaşlı kadının bulunduğu daireye girdi. Komşuları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa konulan Nevber Ay,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin daireye girmesi
-Yaşlı kadının ambulansa konulması
-Genel ve detaylar
 

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