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Evcil hayvanlar artık şehirlerarası otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek

GÜNDEM 10.01.2020, 21:18
Evcil hayvanlar artık şehirlerarası otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek

Müge YARIMBATMAN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,()-ŞEHIRLERARASI otobüslerde artık evcil hayvanlar sadece bagaj bölümünde değil, otobüslerin kabin bölümünde sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilecek.
Resmi Gazete'de yayınlanan yeni karar ile şehirlerarası otobüs yolculuklarında yeni bir dönem başlıyor. Karara göre aşı karneli köpek, kedi ya da kuş gibi evcil hayvanlar özel kafeslerinde sahipleriyle birlikte yolculuk edebilecek.

"HİÇBİR FİRMANIN BUNUN KABUL EDECEĞİNİ SANMIYORUM"
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir firmaya ait yazıhanenin sorumlusu olan Serkan Aydın, "Evcil hayvanlarımız bizim küçük dostlarımız zaten. Daha önce her zaman uyutulup bagajda götürülüyordu. Çünkü uyutulmadığında bagajda havlıyorlar, yola giden kaptanlarımız uyanmasın diye mecburen uyutulması lazımdı. Şimdi aracın içinde uygun görülmesi benim tarafımdan uygun değil, çünkü alerjisi olan insanlarımız var. En az 50 kişilik bir araba, ister istemez bir tanesi problem yaratacak. 'Benim alerjim var, istemiyorum' diyecek ve diğer yolcularımız da rahatsız olacak. Bagaj zaten serin olan bir yer. Uyutulduğu zaman zaten seyahat süresince o farkına bile varmıyor, mola yerlerinde de yolcularımız tarafından kontrol edilebiliyor. Uyutularak taşınacak ama ister istemez onun belirli bir süresi var ve bu sürüden sonra ses çıkarmaya başladığında diğer yolcularımız onun sesinden rahatsız olabilecek. Bu da huzursuzluğa sebep olacak. Hiçbir firmanın da kabul edeceğini sanmıyorum. Şu koltukta mesela hayvan seyahat edebilecek ama bir sonraki durakta o yolcu indikten sonra başka bir yolcu bindiğinde yolcu, kıl veya tüy gördüğünde olmaz" dedi. 
Şehirlerarası otobüs şoförü Hayati Çakır ise, “Bu mümkün değil bence. Alerjisi olan yolcularımız var, hayvan bu sonuçta ses çıkartabilir, tuvalet ihtiyacını yapabilir. Uyutulduğu zaman daha önce bagajda götürüyorduk. Bu uygulamayı henüz yapmadığımız için ne olur, nasıl şekilde gider bilemiyorum. Denemek lazım" diye konuştu.

“ONLARIN DA BU DÜNYADA CAN OLDUKLARINI BİLMEMİZ LAZIM"
Otobüsle seyahat etmek için otogara gelen Ulaş Yavuz ise, “Böyle olması gerekiyor. Zaten hayvanlar Türkiye'de, hatta dünyada yeteri kadar değerini göremiyor. Hayvanlara, insanoğlu doğal veya illegal yolla baya bir eziyet çektiriyor. Bakanlığımızın bu gibi öngörüleri bizi çok memnun ediyor. Onların da bu dünyada can olduklarını hissetmemiz ve bilmemiz lazım. Benim gençlikten de, Türkiye'den de, dünyadan da var. Bu hayvanların artık sesini duyacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.  

“UYGULANMADIĞI ZAMAN CEZAİ YAPTIRIMININ DA OLMASI GEREKİYOR"
Kendisinin de köpeğinin olduğunu söyleyen yolculardan Ayşe Keser ise yeni karar için, “Çok güzel bir uygulama. Ben de bir hayvanseverim, benim de bir köpeğim vardı. Ben köpeğimle hiçbir yere gidemedim. Ancak özel araçla gidebiliyordum. İnsanlarda bir hayvan düşmanlığı var. Yalnızca bizim insanların bu dünya sanıyorlar, aslında öyle bir şey yok. Çok iyi olmuş ama bir de bunun cezai yaptırımının olması lazım. Ben geldim buraya araca bineceğim, almıyor. Ne yapacağım, şikayet edeceğim. O zamanda bir cezai yaptırımının olması gerekiyor. Bagaja koyuyorlar, orada hayvan havasızlıktan ölüyor. İnşallah uygulama hayata geçer, herkes de uygular" ifadelerini kullandı. 
Diğer yolcu Sedanur Çapan ise, “Hayvanseverler ve hayvan sahibi olanlar için iyi bir şey, fakat yolcular içerisinde alerjisi olanlar, korkanlar, çekinenler olabilir. Hayvanlar için iyi bir durum ama uzun yolculuklarda yolcular için ve şoförle muavin için kötü olabilir. Şoförün dikkatini dağıtabileceğini düşünüyorum ama onun dışında iyi bir uygulama olabilir" dedi.
Yeni uygulamanın hayvanlar için daha sağlıklı olacağını belirten yolcu Furkan Okumuş ise, “Ben hayvanların bagajda gidip sallanmasındansa sahibinin kucağında daha sağlıklı bir şekilde gidebileceklerini düşünüyorum. Hem hayvanlar için daha yararlı olacağını düşünüyorum hem de sahibinin hayvanda aklı kalmaz hayvanda diye düşünüyorum" dedi. 
(FOTOĞRAF)

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