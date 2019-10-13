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ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 525 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam...
GÜNDEM 13.10.2019, 20:27
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu" denildi.
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