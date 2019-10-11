ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 399 OLDU 

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu" denildi.