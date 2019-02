ETKİNLİK VE KONGRE FUARI "6. ACE OF M.I.C.E. EXHİBİTİON" BAŞLADI

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ, İSTANBUL,() KONGRE, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktası "ACE of M.I.C.E. Exhibition" İstanbul Kongre Merkezi’nde bu yıl 6'ıncı kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizde turizmdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz." dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) isim ve ana medya sponsorluğunu Demirören Medya Grubu'nun yaptığı fuar 6’ıncı kez düzenleniyor. Açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yanı sıra fuarı düzenleyen Turizm Medya Grubu'nun Başkanı Volkan Ataman, İstanbul Kongre Merkezi İşletmecisi Fettah Tamince, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık. THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Başkan Vekili Onur Gözet ve çok sayıda yerli ve yabancı sektör temsilcisi katıldı.

ATAOĞLU: ESAS İHTİYACIMIZ VE AÇIĞIMIZ KIŞ DÖNEMLERİNDE

Açılışta konuşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , "THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizde turizmdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz." dedi.

"Yaz dönemleri ile ilgili yapılan çalışmaların ne boyutta olduğu ortada." diyen Ataoğlu, " Esas ihtiyacımız ve açığımız kış dönemlerinde. Bu dönemle ilgili yapılması gereken çalışma tam da bugün içinde olduğumuz bir çalışmanın göstergesi. Bizler, KKTC olarak geriye dönüp bugüne baktığımızda ülkemizde var olan tesislerimize göz attığımızda da modern, dünyaya medyan okurcasına tesislerimizin olduğunu her platformda söyledik. MİCE segmentine de yine her şekilde uygun otellerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunun için eğer bir şirketin harcamış olduğu rakam az önce bahsedilen 20 milyar lira civarında ise o pastanın içinde de KKTC olarak da yerimizi almak istiyoruz. Az önce sunucu arkadaşımın bahsettiği gibi yeşeren bir ağacın olduğundan bahsedildi. Biz de bu yeşeren ağacın gölgesinden yararlanmak isteriz. Biz de yeşeren ağacın öncesinde bir aşı yaparak KKTC’nin bir dal olması çabası içerisindeyiz.ö şeklinde konuştu.

VOLKAN ATAMAN: 41 ÜLKEDEN 245 MİCE ACENTESİNİ AĞIRLIYORUZ

Fuarın ev sahibi Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, "Bizler büyük bir emek ve çaba ile her yıl Türkiye’de global MİCE endüstrisini bir araya getiriyoruz. Bu yıl da hazırlanırken ülkemize ve Türkiye MİCE sektörüne büyük bir katkı vermek için geceli gündüzlü çalıştık. 6 yılda 224 konu işledik ve toplam ulusal ve global arenadan 304 önemli kurumların üst düzey yöneticilerini ülkemizde ağırlama bu vizyonları sektöre aktarma fırsatlarını ACE of MİCE üzerinden yakaladık. Bu yıl 41 ülkeden 254 tane MİCE acentesini burada ağırlıyoruz.ö dedi.

Ardından konuşan İstanbul Kongre Merkezi işletmecisi Fettah Tamince de "Konaklama şirketlerin sigortası MİCE organizasyonlarıdır. Onlar ne kadar başarılı olursa, konaklama sektörü o derece başarılı olur. Bunların organizasyon sayısı ne kadar çok artarsa, biz hem fiyatlarımızı hem de doluluğumuzu o derece arttırırız. Biz İstanbul’da nitelikli odalarımızı saydığımızda 5 ya da 6 bin ya var, ya yok. Dünyada ses getiren entegre tesis anlamında İstanbul’da almamız erken daha çok yol var.ö İfadelerini kullandı.

EMRE MENEVŞE: DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN HAVA YOLUYUZ

Türk Hava Yolları Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe ise açılış konuşmasında, "Dünyanın en çok noktasına uçan hava yoluyuz. Yeni hat açımıza ve planlamalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile açılan İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladı. İnşallah bayrak taşıyıcı hava yolu olarak çok daha iyi başarılara imza atacağız ve 2023 vizyonumuz kapsamında yer alan yılda 450 uçaklı bir filo ile yılda 120 milyon yolcu hedeflerimizi gerçekleştireceğizö şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık da "Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen fuar, şehrimizin tanıtımı, sektörün ileri taşınması ve yeni iş bağlantılarının kurulması anlamında bir fırsattır. Küresel rekabette bir adım öne geçmek ve uluslararası ekonomide fark oluşturmak hiç kuşkusuz başarının anahtarıdır. Bu anahtar da iyi bir tanıtım ve sağlam bir iş ağı gerektirir. “ dedi.

HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK, TURİZM GELİRLERİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Başkan Vekili Onur Gözet de, fuarda emeği geçenleri tebrik ederek, "2018 yılında ülkemizi 39,5 milyon turist ziyaret etmiş ve bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 22 artış kaydedilmiştir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı da bu sayıya katınca ziyaretçi sayımız 46 milyonu aşmaktadır. Türk turizminde 2018 yılında yakaladığımız büyümeyi ve gelişmeyi de 2019 yılında sürdürmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak turizm pazarından aldığımız payın yetersiz olduğu yönündeki inancımız ile temelde sürdürülebilir bir turizm anlayışı ile ürün çeşitliliğimizi ve hizmet kalitemizi daha da yükselterek turizm gelirlerini artırmayı hedefliyoruz.ö dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da, "MİCE sektörü turizm gelirlerinin arttırılmasında kilit öneme sahip. Yapılan araştırmalar mevsim ile ilgili bir sıkıntısı olmayanların, kış aylarında da seyahat gerçekleştirenlerin kitle turizmin neredeyse 3 katı harcama yaptığını gösteriyor. Tarihi kültürel ve doğal güzelliği, otelleri, kongre merkezleri ve uzman sektör temsilcileri ile her türlü etkinliğe ev sahipliği yapan bir potansiyele sahip ülkemiz. MİCE sektörünün istediğimiz yere gelmesini sağlamak için uluslararası ses getirecek organizasyonları ülkemize kazandırmamız gerekiyor." diye konuştu.

"HER YOL İSTANBUL’A ÇIKAR" MOTTOSUNU YAYGINLAŞTIRMAMIZ LAZIMö

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise, "Valilik olarak, özellikle eğitim, yatırım teşvikleri, tanıtım, ulaşım ve alt yapı alanlarında siz sektör temsilcilerinin taleplerine açık olduğumuzu, görev ve yetkilerimiz çerçevesinde sorunlar takip ve çözüm ortağı olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Ümidim ve arzum o dur ki, 'Her yol İstanbul’a çıkar' mottosunu dünyaya yaygınlaştırmamız lazım. Napolyon’un dediği gibi, 'Dünya tek bir ülke olsaydı, İstanbul başkent olurdu' sözü de bizim bu hedefimizin bir boş hedef olmadığını bize ifade ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek fuarın resmi açılışını yaptı. Açılışın ardından, Demirören Medya standına da uğrayan protokolü, Kanal D Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Didem Koçak ve Milliyet Gazetesi Kurumsal İletişim Direktörü Rozli Mazon karşıladı.

Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturan fuara, Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya gibi çok sayıda destinasyon katılıyor. Türkiye'nin kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe iş hacmini artıran fuar, firmalara daha fazla alıcıya ulaşarak ağlarını genişletme imkanı sağlıyor. Türkiye'de kongre turizminin gelişim ivmesine de önemli katkıları olan sektör buluşması dünya genelinde kaliteyi artırarak, farkındalık oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "The ACE of MICE Exhibition" fuarına 40 metrekarelik bir stant ile katılıyor. 22 Şubat’a kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde açık olacak fuarın ardından 3 Nisan'da "7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri"nin ödül töreni gerçekleştirilecek.

