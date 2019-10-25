ETİLER'DE ÇATIDA TEHLİKELİ ÇALIŞMA
Haber: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,() Beşiktaş'ta üç katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçinin kendilerince aldığı iş güvenliği pes dedirtti. İşçinin düşmemesi için beline bağladığı iple yaptığı tehlikeli onarım...
Haber: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,()
Beşiktaş'ta üç katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçinin kendilerince aldığı iş güvenliği pes dedirtti. İşçinin düşmemesi için beline bağladığı iple yaptığı tehlikeli onarım çalışması cep telefonu ile görüntülendi.
Etiler'de üç katlı bir binanın çatısında iki işçi onarım yapmak için çatıya çıktı. İşçilerden biri kendini belinden ip ile bağlayarak çatının uç kısmındaki onarımları yapmaya başladı. Diğer işçi ise arkadaşının bağladığı ipi tutarak arkadaşının düşmemesi için önlem aldı. İşçilerin kendilerince aldığı iş güvenliği önlemi çevrede bulunanların dikkatini çekti. 2 işçinin önlem almadan yaptığı tehlikeli onarım cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Çatıda çalışma yapan işçiler
-İşçinin beline bağlanan iple çalışması
-Diğer işçinin arkadaşının bağladığı ipi tutarak önlem alması
-Genel ve detaylar
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