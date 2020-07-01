Esra Albayrak'a çirkin saldırıyla ilgili gelişmeyi, Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin paylaşımlar sonrası açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü kez baba olduğunu sosyal medyadan açıklaması sonrası eşi Esra Albayrak’ı hedef alan çirkin paylaşımlar büyük tepki gördü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini söylemesinden sonra bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi.

Bakan Soylu, “Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı… Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve Fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız…” dedi.