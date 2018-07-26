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ESNAF ODALARI BİRLİĞİNDEN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI

İSTANBUL/ İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.   Açıklamada şu ifadeler yer aldı;  Yetkisi olmayan kişi ve kurumların ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı...

ESNAF ODALARI BİRLİĞİNDEN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI

İSTANBUL/
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.  
Açıklamada şu ifadeler yer aldı; 
Yetkisi olmayan kişi ve kurumların ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar üzerine İstanbul sınırları içerisinde ekmek fiyatlarını belirlemede tek yetkili kurum olarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince, ekmek fiyatına ilişkin odalarca hazırlanan fiyat tarifesi ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Daha sonra komisyon kararı, Fırıncılar Federasyonu'nun görüşü ile birlikte Ticaret Bakanlığına görüş almak üzere sunulmaktadır. Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakiben, ekmek fiyat tarifesi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce uygun bulunması halinde onaylanarak yürürlüğe girmektedir. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylanmayan ekmek fiyat tarifeleri yürürlüğe girmemektedir.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2016 yılında yayımladığı tarifeyle 250 gr. ekmeğin fiyatını 1 Lira 25 kuruş olarak belirlemiştir. O tarihten bugüne kadar İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamış ve bahsi geçen diğer aşamalar tamamlanmamış olup Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının arttırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir.
İstanbul sınırları içerisindeki esnaf ve sanatkarın kullandığı tarifeleri belirlemede tek yetkili olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu yetkisini kullanırken her zaman esnaf ve sanatkarı mağdur etmeden, tüketiciyi yani halkımızı düşünerek hareket etmiştir. Birliğimiz, bundan sonra da bu anlayışla hareket edecek halkımızın ve esnaf ve sanatkarımızın mağdur olmaması için azami çaba gösterecektir.

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