ESKİŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 17 YARALI

ESKİŞEHİR'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü yan yola girmek isteyen TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4'ü ağır 17 kişi de yaralandı. Kaza, sabah Çevre yolu Alpu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Ege'nin kullandığı 26 GA 295 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, İlyas Yıldız'ın idaresindeki tarım makinesi taşıyan 10 VV 356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 1 kişi öldü. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğnrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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