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ESKİŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 17 YARALI (2)

ESKİŞEHİR VALİSİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak. AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret etti. Vali...

ESKİŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 17 YARALI (2)

ESKİŞEHİR VALİSİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak. AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret etti. Vali Çakacak, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 8.30 sıralarında çevre yolunda belediye otobüsü önünde dönüş yapan TIR'a  arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20'de yaralımız var. 10 yaralı Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralı da Yunusemre Devlet Hastanesi'nde. Yaralılarımızın tamamını ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, bir çoğu ayakta tedavi oldu. Müdahaleler devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Valinin açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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