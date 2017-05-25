ESKİ SAVCININ FETULLAH GÜLEN'İ NASIL AKLADIĞI İDDİANAMEDE ANLATILDI.. 

İSTANBUL- ZİRVE YAYINEVİ SORUŞTURMASINA BAKAN ESKİ SAVCI HAKKINDAKİ İDDİANAME

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

"Zirve Yayınevi cinayeti" davası ile Ergenekon davasını birleştirmek amacıyla açılan soruşturma ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya bakan eski savcı Şeref Gürkan hakkındaki iddianamede, 2014 yılında Fetullah Gülen'i akladığı soruşturmayla ilgili detaylar yer aldı. İddianamede, eski savcının FETÖ elebaşısı Gülen'i aklayarak hakkında takipsizlik kararı vermek için neler yaptığı anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde savcı Mahmut Savaşçı tarafından hazırlanan 110 sayfalık iddianameye göre, üç kişi tarafından 22 Şubat 2014 tarihinde savcılığa "devletteki paralel yapı" hakkında bir şikayet dilekçesi verildi. Bu suç duyurusunda, "Fetullah Gülen ve emrindeki birtakım kişilerin başta yargı ve emniyet teşkilatı olmak üzere devletin birçok kurumunda çalışan ve kendilerinden kabul etmedikleri kişilere emri altındaki insanlar vasıtasıyla psikolojik baskı yaptıkları ve bu şahısların illegal yollarla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini yıkmaya teşebbüs ettikleri ve kargaşa çıkarmak suretiyle devleti milyarlarca dolar zarara uğrattıkları, yine Fetullah Gülen'in kurduğu örgüt sayesinde devlete sızdığı ve kendi yandaşlarını yapılan sınavlardaki soruları servis etmek suretiyle devleti ele geçirmeye çalıştığı ve devlete paralel bir yapı oluşturduğunun iddia edildiği" belirtildi. Bu iddialar üzerine Malatya kapatılan TMK 10. Maddesi İle Görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı kaydedildi.

GÜLEN HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Bu soruşturmayı şüpheli Şeref Gürkan'ın yürüttüğü, eski savcının 12 Şubat 2014 tarihinde Malatya TEM Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazma imkanı olduğu ve buraya müzekkere yazması gerekirken, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne bir müzekkere yazarak "paralel yapı veya paralel devlet adı altında faaliyet gösteren herhangi bir terör örgütünün olup olmadığının, var ise buna ilişkin bilgilerin istediği" anlatıldı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen cevap yazısında "Kahramanmaraş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşiv kayıtlarında paralel yapı faaliyet gösteren herhangi bir terör örgütünün varlığına dair 13 Şubat 2014 tarihine kadar intikal eden bilgi ve belgenin bulunmadığı" şeklinde bildirildiği ifade edildi. İddianamede, bu belge üzerine sanık Şeref Gürkan'ın 14 Şubat 2014 tarihinde şüpheliler Fetullah Gülen ve C.Y. hakkında takipsizlik kararı verdiği ifade edildi.

ONAY İŞLEMİNİ DE USULSÜZ OLARAK YAPTI

İddianamede, söz konusu takipsizlik kararının 'görüldü' işleminin o tarihte görevli olan Cumhuriyet Başsavcı Vekili A.G.'e onaya sunulması gerekirken, yerine Malatya TMK 10. Maddesi ile yetkili Cumhuriyet savcısı olan aynı zamanda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla ihraç edilen İsmail Aksoy'a UYAP'tan usulsüz şekilde Cumhuriyet Başsavcıvekilliği yetkisi verilerek dosyanın 'görüldü' işlemi için bu kişiye gönderildiği vurgulandı. Söz konusu İsmail Aksoy tarafından da "UYAP'tan görüldü" işlemi yapılarak verilen kararın onaylandığı anlatılan iddinamede, "Bu husus görevde olan Cumhuriyet Başsavcıvekili A.G.'in dikkatinden ve incelemesinden kaçırıldığı, gizlendiği, bu şekilde Şeref Gürkan ve İsmail Aksoy isimli Cumhuriyet savcılarının görevlerini kötüye kullanarak Fetullah Gülen hakkındaki iddiaları yargı marifetiyle akladıkları anlaşılmıştır" denildi. İddianamede, bu şekilde sanık Şeref Gürkan'ın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine usülsüz işlemler yaptığının belirlendiği, ayrıca İsmail Aksoy hakkında da FETÖ soruşturmasının yürütüldüğü belirtildi.

CEZA İSTEMİ

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda birçok hukuksuzluğa imza atarak birçok kişinin mağduriyetine neden olduğu öne sürülen eski savcı Şeref Gürkan'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi isteniyor.



