ESKİ HAKİM VE SAVCILAR “EVRAKTA SAHTECİLİKTEN" DE TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya 'Resmi Belgede sahtecilik' ve 'Resmi Belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından da tutuklandı.

SAVCI EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, evrakta sahtecilik suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ifadesini aldığı şüpheliler Çimen, Gündoğdu ve Sarıkaya'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Başsavcıvekili Aydıner, Erol Yılmaz İrfanoğlu'nu da “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve “Örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmasını istedi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 4 şüpheli,savcının tutuklanmasını istediği sevk maddelerinden tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne gönderildi.