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ESKİ GS BAŞKANI FARUK SÜREN : BU SAFHAYA GELMESİ ÇOK ÜZÜCÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi. Sahilden adayı izleyen Faruk Süren "Üzücü...

ESKİ GS BAŞKANI FARUK SÜREN : BU SAFHAYA GELMESİ ÇOK ÜZÜCÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL
Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi. Sahilden adayı izleyen Faruk Süren "Üzücü bir hadise. Böyle bir kararın olduğunu, itiraz edildiğini biliyorum ama bunun bu safhaya geleceğini veya getirileceğini beklemiyordum.Bakalım ne olacak. Kiracıyla bir ihtilaf olduğunu biliyorum. Büyük bir ihtilaf var. Belediye yıkım kararı almış olabilir. Mahkemeler var. Bu safhaya gelmesi çok üzücü" dedi.

Görüntü Dökümü: 
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Faruk Süren'in açıklamaları
Genel ve detaylar
 

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