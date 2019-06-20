ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN POLİSE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER/İstanbul

Bahçelievler'de boşandığı eşi İngilizce öğretmeni İmren Kandemir'in (27) silahla ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru Burak T.,'nin yargılandığı davada mütalaa verildi. Tartışmaya devam ederken sanık Burak T.'nin tetiğe basarak İmren Kandemir'i öldürdüğünü ve durumdan kendisini kurtarmak için İmren Kandemir'in intihar ettiği şeklinde bir kurgu oluşturduğunu mütalaasında belirten savcı, Sanık Burak T.'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsini talep etti.

"SANIK HAKKINDA İNDİRİM UYGULANMAMASINI TALEP EDERİZ"

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Burak T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk "Maktulün elinde atış artığı yoktur. Buna karşılık sanığın elinde atış artığı bulunmuştur. Olayın cinayet olduğunu, kastın ötesinde planlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Maktulün intiharı için elle tutulur bir sebep yoktur. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep ederiz" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 10 Nisan 2018 günü meydana gelen olay şöyle oldu: İmren Kandemir ve Burak T.'nin 4 Ocak 2017'de evlendi, 24 Ekim 2017'de ise boşandı. Olaydan bir süre önce ikili sosyal medya üzerinden görüşmeye başladı, barıştı ve birlikte yaşamaya başladı. İkili evlilikleri döneminde ve boşanmalarına neden olan meseleleri tekrar tartışmaya başladı. Özellikle Burak T.'nin evlenmelerinden önce İmren Kandemir'in O.Ş. ile ilişkisi bulunduğunu iddia etti. İmren Kandemir ise ısrarla böyle bir ilişkinin olmadığını belirtti. Sanık Burak T. annesinin geleceğinden bahisle İmren Kandemir'in evi terk etmesini istedi, Burak T. iş çıkışı eve geldiğinde İmren Kandemir'in hala evde olduğunu gördü ve tekrar aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Burak T. silahını İmren Kandemir'in sol göğüs bölgesine temas ettirdi ve bu şekilde tartışmaya devam etti, Burak T. tetiğe basıp bir el ateş etti. Merminin kalbi parçalaması üzerine İmren Kandemir öldü. Mütalaada, sanığın durumdan kendisini kurtarmanın yollarını düşündüğünü, maktulün intihar ettiği şeklinde bir kurgu oluşturmayı ve bu şekilde kendisini kurtarmayı planladığı, silahı sırtüstü yatar vaziyette olan maktulün sol kolu yakınına bıraktığı belirtildi. Burak T. ev içerisinde maktulün intihar ettiği yönündeki iddiasını doğrulayacak bir takım düzenlemeler yaptıktan sonra kapıyı çekip dışarıya çıktığı mütalaada yer aldı. Mütalaada sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Söz verilen sanık Burak T. "Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Burak T. ve avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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