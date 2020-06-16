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Eski eşi Eda Demirci konuştu Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya gündeme oturdu

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci, kendisine şiddet uygulandığını iddia ederek yaşadığı üzüntüler yüzünden göğüs kanseri olduğunu açıkladı. Çok zor günler geçirdiğini söyleyen Demirci, “Her ayın iki gününü hastanede geçiriyorum. Çocuğumun olma ihtimali çok düştü. Bu adam benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı” diye konuştu

GÜNDEM 16.06.2020, 15:16 16.06.2020, 16:34 Murat Aydın
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Eski eşi Eda Demirci konuştu Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya gündeme oturdu

FOX TV'da sabah programı Çalar Saat'in spikeri İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Youtube üzerinden yayın yapan 'Magazin Noteri' isimli programa konuk oldu. İlkay Buharalı ve magazinci gazeteci Ali Eyüboğlu'nun sorularını Samsun'daki evinde yanıtlayan Demirci, Küçükkaya'nın dilinden kadın hakları, adalet, eşitlik kelimelerinin düşmediğini, her fırsatta Atatürkçülüğün arkasına sığındiğini ifade ederek kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

İŞTE DEMİRCİ'NİN KÜÇÜKKAYA HAKKINDA YAPTIĞI GÜNDEME OTURAN SUÇLAMALAR:

■ Evliliğimizin dokuzuncu ayında iç kanama geçirdim ama benimle hiç ilgilenmedi. Konserlere gitti. Sürekli hesap kitap peşindeydi. "Amerikalılar gibiyim, 10 adım sonramı planlarım" derdi.
■ Ona hep en çok istediğim şeyin güven olduğunu, yalandan nefret ettiğimi söyledim. O da hep bana aşık olduğunu söylüyordu. Belli bir yaştan sonra aşk evliliği olmuyor, sevgi ve saygı olmalı. Aşk geçici bir şey. Ben İsmail'e hiç "Sana çok aşık oldum" demedim, "Seni çok sevdim" dedim. O ise ilk görüşte aşık olduğunu söylemişti bana.
■ Çok zor süreçler yaşadım. Adamın konumundan dolayı kime inandıracaktım ki kendimi? Bir gün "Avukatlar gelsin" dedim. 1 hafta oyaladı beni. Gözleri dolu dolu ağlayarak, "Bana bir şans daha ver, iki ay ver" dedi. Kendisine "Neden iki ay, sezonu mu bitireceksin?" dedim. Çocuk muyuz biz?

KÜÇÜKKAYA BOŞANMA KARŞILIĞI EDA DEMİRE 550 BİN TL VERMİŞ

Bu suçlamalardan sonra İsmail Küçükkaya'nın avukatı da bir açıklama yaptı. Avukat Kezban Hatemi ve Avukat Nezihe Hıdıroğlu imzasını taşıyan açıklamada sosyal medyada yer aldı. Bu açıklamada Küçükkaya'nın eşine boşanma sırasında 550 bin TL. verdiği  eski eşinin bu para dışında kendisinden hiç bir talepte bulunmayacağı, yine şiddetuygulamasıyla ilgili mahkemede bir rapor ve şikayet olmadığı yer alıyor. İşte Avukatların açıklaması:

KÜÇÜKKAYA'NIN AVUKATLARI İDDİALARI YALANLAYAN AÇIKLAMA

Eda Demirci'nin eski eşi Foks TV  sabah spikeri İsmail Küçükkaya ile ilgili iddiaları Günlük bir gazetede haber yapılmasının ardından sosyal medyada gündem gündem oldu. Gündeme ilişkin, iktidar yanlısı olduğu  Eda Demirci'yi destekleyen taraf işi siyasete de sokarak CHP'yi bile gündeme aldı. Buna karşılık Küçükkaya'yı destekleyenler de olmadı değil.

Konoyu sağ-sol meselesi yapan bir paylaşımcı da, "Eğer işeni sağcı bir yazar veya televizyoncu şiddet uygulasaydı kadın örgütleri yürüyüşte, STK'lar eylemde, siyasi partiler tepki göstermiş olurdu" dedi.İşte o paylaşım.

Troller, bırakın CHP'yi işi Atatürk'e kadar gözürtü.

Küçükkaya'nın eski eşi  Eda Demirci'nin magazinci Ali Ayüpoğlu ile İlkay Buharalı'ya  Yotube kanalında yaptığı açıklamalar söyle:

AŞKINI GERÇEK SANDIM'
■ İsmail ikinci evliliğimdi. Daha önce liseden çocukluk aşkımla evlendim. Bazı kötü alışkanlıkları vardı, o yüzden ayrıldık. Hep aklıma annemin, "İkinizin de ikinci evliliği, bu çocuk oyunu değil" tembihleri geldi. İkinci kez birinden ayrılınca 'Bu kadında bir şey mi var?' diyecekler diye düşündüm. Annem bir yandan da "Yapma kurtar" diyordu. Çok sabır gösterdim, başkası olsa daha erken çekip giderdi. Ben kendime göre çok düşünerek evlendim. Bu ikinci evliliğim, öyle hevesli değildim. Ben İsmail'i tanıdıkça sevdim. O zaman söylediği sevgi sözlerini gerçek sandım.
■ İsmail'le yaşanan sancılı süreçlerden 1.5 yıl sonra anlaşmalı boşandık. Şartlar hiç eşit değildi. Avukat olarak Fatma Kezban Hatemi'yi tuttu. "10 avukatla geleceğim oraya, senin avukatını da satın alacağım" dedi. "Korkmuyorum senden senin arkanda halk varsa benim arkamda Allah var" dedim. Suç duyurularım geri döndü. Sabahlara kadar dilekçe yazıyorum. Tapulara gidip geliyorum, kendim uğraşıyorum. Kimse İsmail'in karşısına çıkmak istemiyor, korkuyor. Şahit bulamadım.
■ Bir şeyleri ispatlamak bu kadar zor olmamalı. "Kadınlara pozitif ayrımcılık var" diyorlar ama böyle pozitif ayrımcılık göremedim. Yaşadığım şeyler yüzünden göğüs kanseri oldum. Artık her şeyimi çalınmış olarak görüyorum. Duygularım dolandırılmış gibi geliyor. Çocuğum olma olasılığım çok düştü. Her ayın iki gününü hastanede geçireceğim, beş yıl çocuk yapamayacağım.
■ İsmail, Ahmet Hakan'ı da aramış, "İlk eşine de yapmış, bunun derdi para" demiş. İlk eşime bile ulaşmış, o da "Eda öyle biri değil, yapmaz, beni bir daha aramayın" demiş. İsmail, beni nereden vurabilir diye çok uğraşmış.
■ Biz o kadar dürüst gittik ki mahkemeye... Davada ben adresler neyse onu verdim. Onlar farklı adresler vermişler. Benim telefonda konuştuğum herkesin adresine, telefonlarına ulaşılmış, biz de talep ettik dökümanları almak için, eşit yargılanalım dedik ama bize verilmedi. Gerekçe; basın çalışanı olması. Takipsizlik aldı sürekli.

IŞIN TEDAVİSİ GÖRDÜM

■ İsmail hep "Bunun amacı para" diyor ya. Davada 1 milyon 200 bin TL tazminat istemiştim, bunun için de "50 bin dolar şuraya, 50 bin dolar buraya bağışlansın" demiştim ancak artık dayanamadım sadece altınlarımı aldım, boşandık.
■ Her günüm ayrı bir travmaydı. Şimdi niye konuşmak istedim? Çünkü dava bitti. Işın tedavim de bitti. 'Kadına şiddet çok fazla olmaya başladığı için bir yerde bir ses olabilir miyim?' dedim. Erkek arkadaşının saldırısına uğrayan Mutlu Kaya, İsmail'e seslenmiş, ondan yardım istemiş. O kızın, benim sağlığımı, hayallerimi, doğmamış çocuğumu çalan İsmail'den medet umması... Ekranda "Kadına şiddet" diyor, "Bunu yapan dışarıda olamaz" diyor Mutlu Kaya'ya... Bunları duyunca bütün vücudum uyuştu. İsmail, Mutlu için Cumhurbaşkanı'na seslenince şaşırdım. Benim seslenmem lazım. Halen benimle, kanser yaptığı kadınla uğraşacaksa, dava açarsa da mücadelemi veririm.
■ İsmail, Atatürkçülük maskesi arkasına saklandı. Ben de Atatürkçü bir öğretmenim, peki Atatürkçüler beni neden savunmadı? Her şey yalanmış.
■ Korkmuyorum dersem yalan olur. Her gün ekrana çıkan bir adam. Siz kendinizi anlatamıyorsunuz. Ben konuşmazsam insanlar beni anlar diye düşünmüştüm. Bu çok temiz bir düşünceymiş. Toplum bir şeyleri çok hızlı unutuyor, biz yaşadığımızla kalıyoruz.

#FOXTVboykot #FOXTV #EdaDemirci #İsmailKüçükKaya #Eskieşi #ÇalarSaat #şiddet #boşanma #hakaret #CHP #Trol
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