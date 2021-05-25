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Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan şok eden Sedat Peker yorumu

Yayımladığı son video ile Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım hakkında ciddi iddialarda bulunan Sedat Peker hakkında Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

GÜNDEM 25.05.2021, 00:05 Murat Aydın
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan şok eden Sedat Peker yorumu

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Sedat Peker'in gündeme bomba gibi düşen iddiaları hakkında konuştu. 

Sözcü TV'ye konuşan Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in gündeme bomba gibi düşen iddialarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben genel olarak olumlu görüyorum. Kişiliğinden ayrı olarak anlattığı şeyleri önemsiyorum. Çünkü uzun yıllar, neredeyse 30 yıla yakın, yeraltı dünyasının bilinen bir elemanı. İş dünyasıyla, emniyetle, siyasetle bazı bağlantıları var. Çok geniş bilgilere sahip. 

Bu bilgilerin büyük bir kısmının önemli olduğu kanaatindeyim. Eksiği olabilir, yanlışı olabilir, bazı konularda ufak tefek hataları olabilir ama bu bilgilerin önemsenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu devlet epeyden beri bu tip sıkıntılar yaşıyor, hukuk düzenini bir türlü oturtamıyor. 

Hukuk dışı oluşumlar, hukuk dışı faaliyetlerle işleri götürmeye kalkıyor. Bunun yarattığı sorunlar zaman zaman ortaya çıkıyor. Bunu kapatmak, susturmak değil; bunu bir fırsata çevirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlatılanların ciddiyetle dinlenmesini, ders alınması gerektiğini, hatayı, yanlışı görüp tedbir alınması gerektiği noktasındayım.”

“DEVLETİN BUNU HER BOYUTUYLA DEĞERLENDİRMESİ GEREKİR”

Peker'in çok daha fazla bilgiye sahip olduğuna inandığını belirten Avcı, “30 yıllık çok ciddi ilişkiler ağına sahip. Ben şu anda konuştuğu değil, konuşacaklarının çok daha ilerde olacağına, çok daha geniş boyutta olacağına inanıyorum. Bunun önemsenmesi ve devletin bunu her boyutuyla değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“HUKUK DIŞI İŞLERDE BİLGİSİ VAR”

Susurluk'ta da bunun benzeri bir durumun yaşandığını anımsatan Avcı, “Son 30 yıldır yeraltında olup biten, hukuk dışı halledilen her sorunda bu kişinin bilgisi vardır. Bu, bir istihbarat grubu gibi bilgi toplamış, buna bilgi gelmiş, birçok insan gelip aktarmıştır. Bu kişi seviyesindeki insanların büyük bir kısmı bu bilgilere sahiptir.” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK RESME BAKMAK GEREKİYOR”

Peker'in iddialarına ilişkin “Siz hangi bilgileri önemsediniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“O kadar çok sorun var ki, ‘hangisi' derseniz, hepsi başlı başına bir olay. Hiçbiri göz ardı edilemeyecek kadar büyük olay. Anlattıklarından, daha anlatacakları veya bilmesi gerekenleri çıkarıyorsunuz. Her anlattığı olayın ciddiye alınması gerektiğine inanıyorum. Özellikle de kamu gücüyle, devlet gücüyle diğer illegal güçler arasındaki ilişkileri belirttiği nokta çok daha önemli diye düşünüyorum.”

“ÇOK FAZLA BİLGİSİ VAR, KAFASINA YÜZDE 10'LUK KISMINI KOYMUŞ”

Peker'in ileriki süreçte ortaya atacağı iddiaların, hükümetin kendisine yönelik tavrına göre şekilleneceğini savunan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda bildiği her şeyi değil, belli konuları anlatıyor. Bu anlattıklarının çapının genişlemesi, direkt ona yönelik yapılacak işlemleri de belirler. Bilgisi bana göre çok büyük. 

Çok fazla bilgi var, kafasına yüzde 10'luk bir kısmını koymuş. Mesela kendisinin üzerine, yakınlarının üzerine, dost bildiği, yakın gözüken insanlar üzerine gidilir de; anlattığı olaylar incelenmez, gösterildiği olaylar üzerine bakılmaz, araştırılmaz, soruşturulmazsa bu defa daha tahrik olur. Tahrik olacağı zaman mevcut hükümetin daha fazla karıştığı olayları ve onları suçlayacak olaylara doğru genişler diye düşünüyorum. Buradaki gelişmelerin seyri onu etkiler diye düşünüyorum”

“TÜRİYE'NİN HUKUK DEVLETİ OLMASI LAZIM”

Peker'in ortaya attığı iddiaları, kişiliğinden ve kimliğinden bağımsız olarak değerlendirmek, hatta daha fazla bilgi vermesini sağlayarak bunu bir fırsata çevirmek gerektiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

“Bu ülkede hakikaten geçmişten beri yanlış yaşanan, hukuksuz bir ortam var. Bazı kamu görevleri, bazı devlet görevleri bu tip ilişkilerle işler yapmaya kalkıyor, böyle işlere ihtiyaç var zannediyor, toplumu da kandırıyor; kutsal duygularla, vatan, millet bahaneleriyle insanları kandırarak böyle ilişkiler geliştiriyor, kendi menfaatine uygun işler yapmaya kalkıyor. 

Bunun ortaya çıkarılması, bunun ayıklanması, Türkiye'nin gerçekten bir hukuk devleti olması lazım. Bu toplumda konuşmak isteyen çok insan var, konuşmuyor. Siz, toplumu suskunlaştırırsanız böyle olur. Ama bunun tersine herkesin konuşabileceği bir ortam oluşturursak belki bunların büyük bir kısmı olmazdı”

“SON ZAMANLARDA SİYASİ KURUMLAR BU TİP OLUŞUMLARLA YAKINLAŞMAYA BAŞLADI”

“Son zamanlarda siyasi kurumlar yeniden bu tip oluşumlarla yakınlaşmaya başladı, bazı sorunlarını bunlar üzerinden hallediyor” ifadelerini kullanan Avcı, şu tehlikeye de dikkat çekti;

“Daha yeni, son bir iki yıldır bu faaliyetler gözüküyor. Dikkat edilmeksizin, siyaset belli amaçlara varırken kendi kurallarını, kendi kurumlarını, kendi yöntemlerini değil bu tür suç gruplarıyla hareket etmeye başladı. Belli bir suç grubu, belli bir siyasi faaliyetin, grubun veya anlayışın yanında yer almaya başlıyor. Bu son derece tehlikeli bir şeydi. Böyle bir olay var şu anda”

#SedatPeker #HanefiAvcı #EMniyetMüdürü
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