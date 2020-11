Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz resmi törenle uğurlandı. Yılmaz için Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz’ın cenaze töreni bugün, saat 12.00’de Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde yapıldı. Mesut Yılmaz’ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu polis tören kıtasının omuzlarında camiye getirildi. Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan ve Hikmet Çetin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, milletvekilleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş, sanat ve spor camiasından tanınmış çok sayıda isim katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de selamlaşıp bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin." dedi.

"Her nefis ölümü tadacaktır." ayetini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İşte İzmir açıklarında meydana gelen olay, hepimizce malum. Bine yakın yaralımız var, 50'ye yakın ölenimiz, vefatımız var. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır. Bu vesileyle sizlerin şahsında milletime başsağlığı diliyorum."

Eski Başbakan Tansu Çiller ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de camiye gelerek Yılmaz'ın eşi ve oğluna başsağlığı diledi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın cenazesi, Beykoz Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan mezarlığa sadece aile yakınları katıldı. Aile yakını kartı bulunmayanlar mezarlığa alınmadı.

RİZE'DE GIYABI CENAZE NAMAZI KILINDI

Eske Başbakan Mesut Yılmaz'ın hemşehrileri de Rize'de gyabında Cenaze namazı kıldı. Namaz sırasında yapılan duaların ardından Rize Valisi Kemal Çeber konuşurken, Derepazarı Belediye Başkanı Mansur Uyanık, yüksek sesle Rize Hava Limanı isminin Mesut Yılmaz Havalimanı olmlası talep etti. Başkanın talebeni namazda bulunanlar da destek verdi.