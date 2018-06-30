ESKİ ASKERİ LOJMANLARDA YANGIN -1

Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL
Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Görüntü Dökümü:
-Yangından göüntüler
Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Görüntü...
30 Haziran 2018 Cumartesi 08:42
Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL
Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Görüntü Dökümü:
-Yangından göüntüler
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