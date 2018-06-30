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ESKİ ASKERİ LOJMANLARDA YANGIN -1

    Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL   Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor     Görüntü...

ESKİ ASKERİ LOJMANLARDA YANGIN -1

 

 

Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL

 

Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

 

 

Görüntü Dökümü:

-Yangından göüntüler

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