Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti.
KABULDEN GENEL VE DETAYLAR
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti. KABULDEN GENEL VE DETAYLAR ANKARA ()
25 Nisan 2019 Perşembe 17:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti.
KABULDEN GENEL VE DETAYLAR
ANKARA ()
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