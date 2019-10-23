EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA BALKONDAN ATLAYAN KADIN ÖLDÜ
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ÇEKMEKÖY'de eşiyle tartışan kadın, tartışmanın ardından evinin ikinci kat balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi, "ölüme sebebiyet" verdiği ididasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Olay,...
Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()
ÇEKMEKÖY'de eşiyle tartışan kadın, tartışmanın ardından evinin ikinci kat balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi, "ölüme sebebiyet" verdiği ididasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Olay, Soğukpınar Mahallesinde 14 Ekim’de 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 47 yaşındaki Ziyaettin Y. ve 45 yaşındaki Ayşe Y., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten kavga çıktı. Eve görüşmek için gelen Ziyaettin Y.’yi ,eşi Ayşe Y. eve almadı. Bir süre ikili bu şekilde kavga etti. Bunun üzerine Ayşe Y., ikinci katta bulunan evin balkonundan kendisini aşağı attı. Ayşe Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi kavga sebebiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen koca Ziyaettin Y.’yi aramaya başladı. Bu sırada Ziyaettin Y. 16 Ekim’de polis merkezine gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ziyaettin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Görüntü dökümü:
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-Şüpheli kocanın adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar
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