EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ SİNEM'İN TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Haber - Kamera İbrahim AKTÜRK İSTANBUL

Küçükçekmece'de, boşanma aşamasında olan eşi tarafından dün sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesini kadınlar taşıdı.

Sinem Metin Şahin(26)'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şahin'in cenaze namazı İkitelli Cemevi'nde akşam namazının ardından kılındı. Daha sonra genç kadının içinde bulunduğu tabut, cenazeye katılan kadınlar tarafından omuzlanarak memleketi Tokat Niksar Kuyucak Köyü'ne gönderilmek üzere otobüse konuldu. Sinem Metin Şahin'in yakınları, cenaze otobüse konulurken gözyaşı döktü.



Görüntü Dökümü

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-Tabutun cemevinden çıkarılmasından görüntü

-Tabutu taşıyan kadınlar

-Tabutun otobüse konulması

-Cenaze yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Detaylar