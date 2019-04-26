Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti

Adana'da dini nikahlı eşi Abdulkadir Ç. tarafından dövülen 8 aylık hamile H.A. (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti. Doğmamış bebeğinin ölümüne neden olan Abdulkadir Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle H.A. ve dini eşi Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile eşini dövdü. Eşinin durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti. Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN VURMUŞ

Adana'da dini nikah kıyarak birlikte yaşadığı 8 aylık hamile H.A.'yı döverek bebeğini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına Abdulkadir Ç.'nin(26) verdiği ilk ifadesinde genç kadının sinir krizi geçirirdiğini kendisinin de sakinleştirmek için bir kaç kez vurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerlerinde darp izleri olan genç kadının, 4 yıl önce Abdulkadir Ç. ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığı ve bu beraberlikten 3 yaşındaki bir kız çocuğunun daha olduğu da saptandı. Olayın ardından eve gelen akrabalar ise, çiftin arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Abdulkadir Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olayın yaşandığı evin önünden genel ve detay görüntüler

- Olay yerindeki kalabalık

- Polis ve polis aracından görüntü

ARŞİV

- Hastaneden arşiv görüntüler

SÜRE:51" BOYUT: 95 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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