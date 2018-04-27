EŞİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ-1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yarlanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Ambulans ve polis ekipleri
-Röportaj
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yarlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü: -Olay yeri -Ambulans ve polis ekipleri -Röportaj
27 Nisan 2018 Cuma 15:14
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yarlanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Ambulans ve polis ekipleri
-Röportaj
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