EŞİ İÇİN ÖNCE 43 KİLO SONRA DA BÖBREĞİNİ VERDİ 

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, ()

Cemile Ersoy, böbrek yetmezliği hastası eşinin hayatını kurtarabilmek için iki kez ameliyat oldu. Önce tüp mide ameliyatıyla 43 kilo veren kadın, ardından eşine böbreğini bağışladı. Vefakar eş, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya saatler yetmez. Ameliyat masasına eşim için yattım. Bir an önce kurtulsun istedim" dedi.

Ankara'da yaşayan 4 çocuk annesi Cemile Ersoy, 35 yıllık eşi için büyük bir vefa örneği sergiledi. Bundan tam 23 yıl önce halasından aldığı böbrekle sağlığına kavuşan Hasan Ersoy, 2013 yılında tekrar rahatsızlandı. Bu kez eşi Cemile Ersoy devreye girdi. Fazla kiloları nedeniyle böbreğini bağışlayamayacağı söylenen kadın, birçok diyet uyguladı. İstediği kiloya ulaşamayan Ersoy, soluğu ameliyat masasında aldı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren kadın, eşine böbreğini bağışlayabilmek için 6 ayda tam 43 kilo vererek 120 kilodan 77 kiloya düştü. 2 yıl sonra tekrar ameliyat masasına yatan vefakar eş, bu kez böbreğini vererek eşinin hayatını kurtardı.

"SIRF EŞİM İÇİN AMELİYAT MASASINA YATTIM"

Eşinin hastalığı boyunca ailecek sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini anlatan Cemile Ersoy, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya inanın saatler yetmez. Bu çok zor bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. İnsanın aile hayatı, sosyal yaşantısı bitiyor. Böbreğini ikinci kez kaybettiğini öğrendiğimde hemen böbreğimi bağışlamak istedim. O zaman 120 kilo olduğumdan böbreğimi bağışlayamadım. Geçirdiğim tüp mide ameliyatı sonrası 43 kilo verim. Sırf eşim için yattım o ameliyat masasına. Böbreğimi vereyim ve bir an önce kurtulsun istedim" diye konuştu. Organ naklinin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Diyaliz çok zor bir süreç. Böbrek naklinin hiçbir sakıncası yok. Bir insan tek böbrekle hayatını rahatlıkla sürdürüyor" dedi.

"HAYATIMI KURTARDIM ONA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eşinin azmi sonrası sağlığına kavuşan Ahmet Ersoy, "Eşime çok teşekkür ediyorum. Aynısı onun başına gelmiş olsa ben de yapardım. Bu ameliyatı geçirdiğim için yaşanan sıkıntıları ve çileleri biliyorum. Bu ameliyatın bir acısı yok. Artık imkanlar çok daha kolay, hastaneler çok güzel, doktorlar çok ilgili" diyerek organ nakli konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

"NAKİL ÖNCESİ ÖZEL BİR TEDAVİ UYGULADIK"

Böbrek naklini gerçekleştiren Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, Ahmet Ersoy'un 2013'te nakil için başvurduğunu söyleyerek ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı: "Ahmet Bey'in 1986'da geçirdiği bir böbrek nakli hikayesi var. O dönem halasından nakil olmuş. 23 yıl kadar ilk nakledilen böbrek fonksiyon görmüş. İlk böbreğinin fonksiyonunun kaybetmesinin ardından, yani 23 yıl sonra hasta ikinci nakil arayışına girmiş. O dönemde de eşi Cemile Hanım ona verici olmak istedi. 2013'te onları muayene ettiğimde verici adayı Cemile Hanım'ın ileri derecede obezitesi olduğunu fark ettim. Bu kiloyla verici olamayacağını ve mutlaka kilo vermesi gerektiğini söyledim. Sonrasında verici adayımız tüp mide ameliyatıyla tam 43 kilo verdi. 2 yılın ardından eşine nakli gerçekleştirdik. Ahmet Bey'in kanında nakledilecek böbreğe saldıracak çok sayıda antikor (nakledilen böbreğe zarar verecek etkiler) teşhis ettiğimizden nakli 2 yıl sonra gerçekleştirdik. Ahmet Bey'e hassasiyetin giderilmesi, antikorların öldürülmesi için özel bir tedavi uyguladık. Bu tedavi olmasaydı böbreğin ret riski fazlaydı." Op. Dr. Volkan Turunç, aşırı kilolu kişilerin diyet ya da cerrahi işlemle kilo verdikten sonra rahatlıkla verici olabileceklerini belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden, hasta ve eşi ile detaylar

-Doktor, hasta ve eşinden detay

-Eş, Cemile Ersoy ile röportaj

-Ahmet Ersoy ile röportaj

-Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç ile röportaj

-Hastanın eşiyle yürüme detayları