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ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU  Haber: Çağatay KENARLI İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda, 122 kilogram skank ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce,...

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

Haber: Çağatay KENARLI İstanbul
Esenyurt ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda, 122 kilogram skank ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 7 Temmuz'da Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adresteki aramalarda 57 kilogram skank, 1 tabanca ve 24 mermi bulundu. Küçükçekmece'de ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 65 kilogram skank, 3 tabanca ve 136 mermi bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 3 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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