ESENYURT'TAKİ SİLAHLI KAVGADA ÖLENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Göğsünden ağır yaralanan Ömer Tepe kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras'a ateş etmişti. İrfan Tepe hayatını kaybederken Ömer Tepe ve Güneş Aras yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ömer Tepe dün akşam saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ahmet.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (GEÇİLDİ)

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Polisin güvenlik şeridi

-Boş kovanlar

-Yaşanan hareketlilik

-Şüpheli ile ölenin fotoğrafı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bir grubun kavga etme anı

-Yaralının yerde yatması

-Yaralının ayağa kalkmaya çalışması

-Bir grubun yaralıya yardım etmesi

-Polis ekiplerinin kavga edenlere doğru gelmesi

21.03.2018 - 21.12 Haber Kodu : 180321239

21.03.2018 - 18.24 Haber Kodu : 180321207

21.03.2018 - 18.12 Haber Kodu : 180321199

21.03.2018 - 17.48 Haber Kodu : 180321192



