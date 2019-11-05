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ESENYURT'TA ZABITADAN ISPANAK DENETİMİ 

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, İstanbul'da ıspanak içine karışan yabancı otlar nedeniyle birçok kişinin rahatsızlanmasının ardından Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlarda ıspanak denetimi yaptı....

GÜNDEM 05.11.2019, 16:04

Haber-Kamera : Ali ABLAY-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,

İstanbul'da ıspanak içine karışan yabancı otlar nedeniyle birçok kişinin rahatsızlanmasının ardından Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlarda ıspanak denetimi yaptı. Ispanaklardan örnek alan ekipler numuneleri İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi.


 

Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri İstanbul'da ıspanağa karışan yabancı otlar nedeniyle 149 kişinin rahatsızlanmasının ardından pazara inerek, denetim yaptı. Ekipler pazarlardaki ıspanaklardan numune alarak, pazarcılara uyarılarda bulundu. Esenyurt Belediyesi Zabıta amiri Doğan Bozkale, pazarcılara, "son günlerde yeşilliklerle ilgili kamuoyuna yansıyan haberler var, bununla ilgili hassasiyet olarak ne yaptınız ve hallerden aldığınız bu ürünlerin denetiminin yapılıp yapılmadığını öğrendiniz mi?" diye sordu. Bozkale, numune ıspanak alınacağını ve Tarım Bakanlığı'na gönderileceğini de iletti.


 

"YABANCI OTTAN DOLAYI KORKARAK ALIYORLAR"

Esenyurt pazarında ıspanak satan Mücait Canga "Satışlarda çok düşüş var. 300 kilogram satış yaptığımız yerde 100 kilogram satış yapıyoruz şu an da. Normalde malımız dün bitmeliydi ama bugüne kaldı. Zehirlenme olduğu için insanlar korkarak alıyorlar, yarısından çoğu korktuğu için almıyor. İçerisinden çıkan yabancı ottan dolayı korkarak alıyorlar. Biz günlük alıp satıyoruz, satılmadığından dünden kalanı bugünde satıyoruz. Müşterimize satarken de söylüyoruz eve götürdükleri zaman  içerisindeki otları temizleyip dolaba koyun diyoruz " dedi.


 

"3 LİRAYA SATTIĞIMIZ ISPANAĞI BUGÜN 1 LİRAYA SATIYORUZ"

Esenyurt pazarında tezgahı olan Sabahattin Cavdır ise, "Ayıklıyoruz, elden geçiriyoruz ıspanaklarımızı, müşteriler anlamadığı için biz tek tek ayıklıyoruz. Ben kendim baktığımda içinde yabancı ot yoktu sattığımız ıspanakların içinde. İnsanlarda korku var. Pazar günü 3 liraya sattığımız ıspanağı bugün 1 liraya satıyoruz. Yüzde 70'lik bir düşüş var, öğlen saati olmasına rağmen daha siftah yapmadık, bu saatten sonrada satış olacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle de hepsi çöpe gidecek diye düşünüyorum. " şeklinde konuştu.


 

"TEMİZLENMEDEN DOĞRANDIĞI İÇİN ZEHİRLENMELER OLUYOR "

Sattığı ıspanağı yiyen pazarcı Ali Ayrek ise, "Ispanağın içindeki yaban otların temizlenmesi gerekiyor. Ispanağa benzeyen bir ot daha oluyor o otu yediğin zaman zehirlenirsin. Ispanağı biçerek topluyorlar, biçtikleri zaman yaban otta ıspanağa benzediğinden içinde kalıyor, dolayısıyla zehirlenmeler oluyor. Temizlenmeden doğrandığı için yaban otta arasında kalıyor. " dedi.

Bir başka satıcı Sadık Öztürk, "Ispanak satışları dünden beri durgun, fiyatta da düşüklük oldu. 2-2,50 TL ye aldığımız ıspanağı şu an 50-60 kuruşa alıyoruz. Satışta da 4-5 TL den 1-2 TL ye düştü. Elimizdeki ürünü de çöpe atacağız yapacak bir şeyimiz yok." şeklinde konuştu.


 

"KİMYASAL İLAÇLAR FAZLA ATILDIĞI İÇİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM "

Pazarda alışveriş yapan Hacer Avcı ise, "Biz daha yeni duyduk, duyduktan sonra almadık ama bunu takıntı etmiyoruz. Bütün memleketin ıspanak tarlaları aynı anda mı aynı ilaçla ilaçlandı. Ispanakta olabilirse diğer sebzelerde de olabilir. Kimyasal ilaçların fazla atıldığından olduğunu düşünüyorum, içine ot karıştı diyorlar ama ben ona inanmıyorum. İnsanlar bu zamana kadar ot doğramayı bilmiyor muydu, bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı." dedi.

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