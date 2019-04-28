ESENYURT'TA YOLDA MEYDANA GELEN ÇÖKME ONARILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde cadde üzerinde meydana gelen çökme belediye ekiplerince onarıldı.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yolda çökme meydana gelmişti. Belediye ekipleri de cadde üzerinde önlem almış, trafik tek şeritten sağlanmıştı. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler göçüğün meydana geldiği noktada çalışma yaparak, göçüğü onardı. Trafik ise tekrar normal seyrine döndü. Orhangazi Caddesine yakın bir noktada meydana gelen olayın yollarda ve apartmanlarda oluşan çatlaklarla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

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