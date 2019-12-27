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ESENYURT'TA TUVALET SIRASI KAVGASINDA 3 KARDEŞ BIÇAKLANDI
ESENYURT'ta, aynı evi paylaşan 3'ü kardeş 5 kişi arasında iddiaya göre tuvalet sırası yüzünden kavga çıktı. Evde başlayan, AVM'de sonuçlanan kavgada 1'i ağır 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı. 1 kişi gözaltına alınırken, olay...
GÜNDEM 27.12.2019, 09:31
ESENYURT'ta, aynı evi paylaşan 3'ü kardeş 5 kişi arasında iddiaya göre tuvalet sırası yüzünden kavga çıktı. Evde başlayan, AVM'de sonuçlanan kavgada 1'i ağır 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı. 1 kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı. Bir süre süren tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti. Akşam iş çıkışı ise bir AVM'de buluştular. Sabah başlayan tartışma AVM'de de sürerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı. Bir süre süren tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti. Akşam iş çıkışı ise bir AVM'de buluştular. Sabah başlayan tartışma AVM'de de sürerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Olay anı
(AKTÜEL)
-Polis ekipleri
-Zırhlı polis aracı
-Olayda kullanılan muşta
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