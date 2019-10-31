banner314

banner325

Son Dakika

ESENYURT'TA TAHTAYLA YOLDA KAYAN ÇOCUK MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL , () Esenyurt'ta parke tahtasıyla yokuştan kayarak oyun oynayan 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek...

GÜNDEM 31.10.2019, 10:01
ESENYURT'TA TAHTAYLA YOLDA KAYAN ÇOCUK MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL , ()
Esenyurt'ta parke tahtasıyla yokuştan kayarak oyun oynayan 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi.  7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz arkadaşlarıyla birlikte parke tahtasıyla yokuş aşağı kayarak, oyun oynuyordu. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir minibüs sokağa girmek için dönüş yaptı. Küçük çocuk yokuş aşağı kayarken minibüsün arka tekerleğinin altında kaldı. Durdeniz'in yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan çocuk özel otomobille Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durdeniz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.   

"ŞOFÖR DE GÖZALTINDA KAÇMAMIŞ"
Ali Sayit Durdeniz'in dayısı Faruk İşgören, "Bu çocuk burada tahtayla kayıyormuş. Araba da yukarıdan geliyormuş. Bu sokağa girerken de çocuk altına girmiş. Cenazesi Adli Tıp'ta buraya getirilecek burada defnedeceğiz.  Şoför de gözaltında kaçmamış.  Komşunun arabasına bindirip götürmüşler çocuğu hastaneye" diye konuştu.

"KAYARKEN ARABANIN ALTINDA KALMIŞ"
Çevredeki bir esnafta yakınlarda park olmadığı için çocukların sürekli bu bölgede oyun oynadığını söyleyerek, "Çocuklar buradan sürekli kayıyor.  Çocukları da sürekli uyarıyordum buradan kaymayın diye ama kayıyorlardı. Parkelerle kayıyorlar. Kayarken arabanın altında kalmış" dedi.


Görüntü Dökümü:
------------------
-Cadde ve sokaktan görüntü
-Kaykay yapılan parkeden görüntü
-Dayı ve esnaf ile röportaj
-Genel ve detaylar
-Hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafı

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5