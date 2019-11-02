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ESENYURT'TA SİLAHLARIN ATEŞLENME ANLARI KAMERADA
Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlenme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yüksekteki bir binanın balkonundan çekilen görüntülerde,...
GÜNDEM 29.10.2019, 21:02
Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlenme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yüksekteki bir binanın balkonundan çekilen görüntülerde, kaldırımda bir grubun toplandığı, bazı kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga eden kişilerden birinin silahla ateş ettiği, edilen ateşle iki kişinin yere düştükleri görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüleri
-Kaldırımda bulunan grup
-Kavga anları
-Silah sesleri
-Yaralananların yere düşmesi
-Gruptakilerin saldırganı kovalaması
16°
açık
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