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ESENYURT'TA POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Esenyurt'ta sivil polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı.  Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde...

ESENYURT'TA POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Esenyurt'ta sivil polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. 
Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde devriye görevini yerine getiren sivil polis ekipleri  öğle satalerinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin  'dur' ihtarı yapması üzerine şüpheliler durmayarak kaçmaya devam etti. Bu kaçış sırasında otomobilden ekip aracına  ateş açıldı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar ekip otosuna isabet etti. Saldırıyı polisler yara almadan atlattı.

KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Şüpheliler beyaz bir arala  kaçarak kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekip sevk edildi. Şüpheliler kaçarken bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İsabet alan otomobilin çevresinde inceleme yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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/EK GÖRÜNTÜ
-Şüphelilerin kaçarken çekilen görüntüleri

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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-İncelemeler
-Detaylar
 

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