ESENYURT'TA OTOMOBİLİN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

*Kaçan sürücü aranıyor.

Ersan SAN/İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta sokakta oynayan çocuğa çarpan araç sürücüsü kaçtı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı ve sürücünün aracıyla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultaniye Mahallesi 614 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 yaşındaki Abdülselam Taştan sokakta oynuyordu. O sırada sokaktan geçen 59 AU 883 plakalı araç çocuğa çarptı. Çocuğun üzerinden geçen aracın sürücü, hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla çocuk Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdülselam Taştan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma açarken, kaçan sürücüyü arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan kaza anı ve sürücünün aracıyla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Aracın çocuğa çarpma anı

-Aracın kaçması

-Aktüel

-Ambulans içindeki çocuk

-Vatandaşlar

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar