ESENYURT'TA KUYUMCUDAKİ HIRSIZ KAMERADA

*Sohbetiyle dikkat dağıttı, el çabukluğuyla 4 bin liralık altın çaldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,()

Esenyurt'ta kuyumcuya gelen hırsız el çabukluğuyla yaklaşık 4 bin liralık kolye ve çeyrek altın çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kadın hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Hırsızlık olayı Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında taksiyle kuyumcuya gelen kadın içeri girerek görevlilere altın bozdurmak istediğini söyledi. Kadın, kuyumcudaki görevlilere tezgahtaki kolyeye de bakmak istediğini söyledi. Görevli tezgahtan çıkardığı altınları kadına gösterdi. Bu sırada çalışanları lafa tutan hırsız el çabukluğuyla bir kolye ve bir çeyrek altını alarak elindeki mendille altınları gizledi. Bozdurduğu altının parasını da alan kadın çaldığı 4 bin liralık altınla birlikte kuyumcudan ayrıldı. Kadın ayrıldıktan sonra tezgahtaki eksik altınları fark eden çalışanlar hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek altın şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken kadının yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının gelişi

-Tezgahtan altın çalışı

-Aktüel görüntüler

-Kuyumcudan görüntüler

-altınlardan görüntü